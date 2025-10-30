A Trinitapoli la presentazione del progetto ''La Cura'', a sostegno dei caregiver familiari





Il Comune di Trinitapoli ha preso parte all’incontro di presentazione del progetto “La Cura”, un’iniziativa cofinanziata dalla Fondazione Con il Sud – Bando Socio-Sanitario 2023 (Progetto n. 2023-SAN-01045) – finalizzata alla creazione di una rete di prossimità per il sostegno e la valorizzazione dei caregiver familiari.

A rappresentare l’Amministrazione comunale erano presenti: Maria Rosaria Capodivento, Assessore ai Servizi Sociali, Tonia Iodice, Assessore all’Ambiente ed Ecologia, e i consiglieri comunali Anna Colia, Piero De Angelis e Gioacchino Cicinato.

L’evento, ospitato dal Comune di San Ferdinando di Puglia, ha visto la partecipazione dei rappresentanti istituzionali e dei partner coinvolti nel progetto, che interessa tre Ambiti Territoriali Sociali della Regione Puglia: Cerignola, San Ferdinando di Puglia (Tavoliere Meridionale) e Poggiardo.

Il progetto “La Cura” sperimenterà un sistema integrato di servizi socio-sanitari tra pubblico e privato sociale, in grado di fornire ai caregiver familiari un punto unico di accesso ai servizi: l’Agenzia Regionale per il Ben-Essere del Caregiver Familiare.

A Trinitapoli sarà attivato uno sportello dedicato ai caregiver familiari, un punto di ascolto e orientamento che offrirà supporto, informazioni e servizi a chi quotidianamente si prende cura dei propri cari, rafforzando così la rete del welfare di prossimità nella nostra città.

Il Sindaco Francesco di Feo ha dichiarato:

“La nostra Amministrazione sostiene con convinzione il progetto La Cura, perché rappresenta un’occasione concreta per essere vicini alle famiglie e a chi vive quotidianamente la responsabilità e l’impegno dell’assistenza. L’apertura dello sportello a Trinitapoli e l’attivazione del telefono amico, per il supporto psicologico, saranno un segno tangibile della nostra volontà di costruire una città solidale e attenta ai bisogni delle persone.”

L’Assessore ai Servizi Sociali Maria Rosaria Capodivento ha aggiunto:

“Questo progetto nasce per riconoscere e valorizzare il ruolo dei caregiver familiari, figure fondamentali ma spesso invisibili. Lo sportello che apriremo a Trinitapoli offrirà ascolto, orientamento e sostegno, contribuendo a rendere la nostra comunità più inclusiva e consapevole del valore della cura.”

L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere politiche sociali innovative e inclusive, mettendo al centro la persona, la solidarietà e la crescita del benessere collettivo.



