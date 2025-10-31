







TRINITAPOLI - Grande successo per la Festa Provinciale dell’Attività di Base, organizzata dalla Delegazione FIGC Provinciale BAT – Settore Giovanile e Scolastico in collaborazione con l’ASD Audace Trinitapoli Calcio e con il patrocinio del Comune di Trinitapoli.

L’evento, svoltosi il 30 ottobre 2025 presso il campo sportivo comunale di Via Mare, ha coinvolto circa 200 piccoli atleti appartenenti alle categorie Piccoli Amici e Primi Calci.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di sport, socialità e inclusione per la comunità trinitapolese, offrendo ai giovani calciatori della provincia una giornata di divertimento e aggregazione.

Il Comune di Trinitapoli si è detto onorato di ospitare questo evento provinciale, che ha dato lustro alla città e confermato il suo ruolo di riferimento nello sviluppo dello sport giovanile.

L’ASD Audace Trinitapoli, guidata dal presidente Francesco Sarcina, insieme al vicepresidente e responsabile Safeguarding Costantino De Vincenziis, al segretario Emanuele Losapio, alla social media manager Francesca Troiano e ai dirigenti Francesco Maltone, Francesco Lamantea, Savino Pergola, Mario Iurilli e Vito Diaferio, ha presentato all’inizio dell’anno sociale il progetto “Piccoli e Audaci”, in collaborazione con il Foggia Calcio 1920.

Il progetto, seguito dalla psicologa clinica Stephanie Bouragaa e dal docente di Scienze Motorie Francesco D’Addato, promuove una cultura sportiva inclusiva, dove ogni bambino può sentirsi accolto e valorizzato, anche in presenza di disabilità o bisogni educativi speciali.

Durante la manifestazione sono stati raccolti fondi a favore della Fondazione Italiana Diabete, rappresentata dal responsabile regionale pugliese Domenico Di Biase.

Il campo sportivo è stato suddiviso in mini campi per consentire a tutte le società partecipanti di disputare piccole partite.

Speaker dell’evento è stato Giuseppe Acquafredda, fiduciario comunale CONI BAT.

L’assistenza sanitaria è stata garantita dal gruppo di Foggia–Lucera del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, mentre il servizio fotografico ufficiale è stato curato da Peppino Beltotto.

Tra i presenti: Antonio Rutigliano (delegato CONI BAT), Antonello Quarto (coordinatore regionale SGS), Maurizio Orsini (responsabile organizzativo regionale), Italo Sannicandro (responsabile tecnico regionale), Antonio Nanni (responsabile tecnico BAT), Nicola Modugno e Marisa Dagnello (collaboratori tecnici BAT) e Giovanni Di Paola (psicologo).

Le dichiarazioni del Sindaco, Francesco Di Feo:

“Un’altra meravigliosa iniziativa a Trinitapoli, all’insegna dello sport e dello stare insieme. Partire dai più piccoli significa costruire il futuro dello sport e della nostra comunità. Un bellissimo evento provinciale, organizzato in collaborazione con il CONI e con il Coordinamento Regionale del Settore Giovanile e Scolastico.”

L’Assessore allo Sport, Giovanni Landriscina, ha aggiunto:

“Complimenti all’Audace Trinitapoli per l’eccellente organizzazione di questa festa provinciale nel nostro splendido campo sportivo di Via Mare. Un’iniziativa che unisce sport, formazione e inclusione, in collaborazione con il CONI e la FIGC – Settore Giovanile e Scolastico. È in questo stesso campo che sta prendendo forma un bellissimo progetto dedicato ai piccoli calciatori dell’Audace Trinitapoli e del Foggia Calcio 1920.”

Il Vicepresidente dell’Audace Trinitapoli e coordinatore del progetto “Piccoli e Audaci”, Costantino De Vincenziis, ha commentato:

“Siamo davvero onorati di aver ospitato a Trinitapoli questa importante manifestazione provinciale, che dà visibilità e prestigio alla nostra città. La Festa dell’Attività di Base rappresenta pienamente i valori in cui crediamo: inclusione, rispetto, crescita e divertimento. Ringraziamo la FIGC, il Comune di Trinitapoli e tutte le società partecipanti per aver contribuito a rendere speciale questa giornata dedicata ai bambini e allo sport sano.”







