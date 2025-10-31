Crocerossine d’Italia ETS e AIDO insieme per la Cultura della Donazione di Organi

ROMA - Il 7 novembre, presso la Sala Mechelli della Regione Lazio, si terrà il Convegno Nazionale promosso dall’Associazione Crocerossine d’Italia ETS e da AIDO, dedicato alla Donazione di Organi a scopo di Trapianto.

L'obiettivo dell'incontro è promuovere la Cultura della donazione all’interno del Sistema Sanitario Nazionale, sensibilizzando non solo la cittadinanza, ma anche il personale medico e paramedico, invitato a partecipare per approfondire il tema dal punto di vista formativo e umano.

Saranno coinvolti anche gli studenti degli Istituti superiori, affinché conoscano il valore e l'impatto di un gesto, libero e consapevole, capace di salvare vite.

Un’occasione di confronto, consapevolezza e crescita collettiva.