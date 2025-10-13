Turismo esperienziale in Puglia, successo per Asteria Guest&Artist House al TTG di Rimini

Un nuovo modello dinato suiè stato presentato con successo aldi Rimini: si tratta di, progetto che fonde residenze turistiche e artistiche, vincitore del bandodella Regione Puglia.

L’iniziativa è stata illustrata all’interno dello stand istituzionale di Puglia Promozione dalla CEO di Asteria Space, Alessandra Savino, giornalista e manager culturale. Il progetto, avviato a maggio 2025 nel centro storico di Roseto Valfortore, uno dei Borghi più belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, ha attivato tre guest house che offrono ai turisti italiani e internazionali un soggiorno immersivo e culturale.

In parallelo, sono stati realizzati sei progetti artistici residenziali, con la partecipazione di artisti provenienti da tutto il mondo, trasformando il borgo in un vero e proprio laboratorio creativo aperto alla comunità. I turisti possono vivere da vicino il processo creativo, partecipando a eventi pubblici, laboratori, installazioni e performance, entrando così in contatto diretto con l’arte contemporanea.

Durante il panel “La Puglia oltre i Luoghi Comuni”, Asteria Guest&Artist House è stato presentato come esempio innovativo di turismo esperienziale culturale nato da un progetto giovanile sostenuto dalla Regione Puglia. L’intervento di Savino ha suscitato grande interesse tra tour operator e professionisti del settore turistico, interessati a replicare il modello in altre strutture in Italia e all’estero.

Il progetto si inserisce nel più ampio contesto del bando Luoghi Comuni, promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia e attuato da ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, volto a rigenerare spazi pubblici attraverso iniziative culturali gestite da giovani.

La partecipazione al TTG ha rappresentato per Asteria Space un’importante occasione di networking e promozione internazionale, con l’obiettivo di esportare il modello Guest&Artist House in altri borghi, contesti urbani e strutture ricettive, contribuendo a diffondere una nuova idea di turismo partecipativo, culturale e sostenibile.