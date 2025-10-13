Barletta, la stazione chiuderà di notte dopo l’ultimo episodio di violenza

Laresterà chiusa durante le ore notturne. La novità è stata annunciata dal senatore dia seguito dell’ultimo episodio di violenza avvenuto sabato sera: una rissa tra cittadini stranieri che ha provocato il

Il senatore barlettano, che si era già impegnato per l’incremento dell’organico della Polfer nello scalo cittadino – con due unità già in servizio e altre due previste per gennaio – ha spiegato che la misura entrerà in vigore al termine dei lavori in corso in stazione.

Da quel momento, la stazione chiuderà a mezzanotte, coincidente con l’arrivo dell’ultimo treno, e riaprirà alle 6 del mattino, orario di partenza del primo convoglio, con l’obiettivo di prevenire lo stazionamento di malintenzionati durante la notte.