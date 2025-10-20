Via Argiro: partono oggi gli interventi Enel nel cantiere di riqualificazione
BARI – L’assessorato alla Cura del Territorio comunica che da questa mattina, lunedì 20 ottobre, prenderanno il via gli interventi di Enel sul primo isolato di via Argiro. Le operazioni riguardano il posizionamento delle tubazioni, a partire dalla cabina interrata situata a metà isolato fino a raggiungere corso Vittorio Emanuele e via Piccinni.
Per consentire i lavori, l’impresa ha concentrato le operazioni sul secondo isolato del cantiere, riprendendo successivamente la gestione del primo isolato una volta completati gli interventi Enel.
I lavori di riqualificazione di via Argiro, che interessano anche gli isolati ad angolo con via Putignani e via Calefati, sono iniziati il 15 settembre 2025. Nelle prime settimane il cantiere ha visto la rimozione del basolato, la verifica delle interferenze con i sottoservizi e la creazione del nuovo sottofondo nella parte centrale degli isolati. Inoltre, è stata completata la fornitura delle zanelle per canalizzare le acque piovane, mentre per i percorsi pedonali laterali lo spessore della pavimentazione è stato ridotto con il via libera della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.
Gli interventi sui primi due isolati sono i più delicati dal punto di vista archeologico, in quanto prevedono il recupero delle antiche basole laviche emerse durante i primi scavi.
Il progetto complessivo, che riguarda anche via Putignani e via Calefati, ha un finanziamento di € 4.537.388,19 proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Inclusione e coesione, e si concluderà entro maggio 2026.