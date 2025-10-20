Via Argiro: partono oggi gli interventi Enel nel cantiere di riqualificazione

BARI – L’assessorato alla Cura del Territorio comunica che da questa mattina,, prenderanno il via gli interventi disul primo isolato di via Argiro. Le operazioni riguardano il, a partire dalla cabina interrata situata a metà isolato fino a raggiungere corso Vittorio Emanuele e via Piccinni.

Per consentire i lavori, l’impresa ha concentrato le operazioni sul secondo isolato del cantiere, riprendendo successivamente la gestione del primo isolato una volta completati gli interventi Enel.

I lavori di riqualificazione di via Argiro, che interessano anche gli isolati ad angolo con via Putignani e via Calefati, sono iniziati il 15 settembre 2025. Nelle prime settimane il cantiere ha visto la rimozione del basolato, la verifica delle interferenze con i sottoservizi e la creazione del nuovo sottofondo nella parte centrale degli isolati. Inoltre, è stata completata la fornitura delle zanelle per canalizzare le acque piovane, mentre per i percorsi pedonali laterali lo spessore della pavimentazione è stato ridotto con il via libera della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari.

Gli interventi sui primi due isolati sono i più delicati dal punto di vista archeologico, in quanto prevedono il recupero delle antiche basole laviche emerse durante i primi scavi.

Il progetto complessivo, che riguarda anche via Putignani e via Calefati, ha un finanziamento di € 4.537.388,19 proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Inclusione e coesione, e si concluderà entro maggio 2026.