“Canta Napoli 2.0”: trionfo pugliese tra Carosone, Modugno e Pino Daniele

RUTIGLIANO – La musica napoletana conquista la Puglia con, il progetto musicale ideato dadell’Associazione Canta Napoli, giunto alla sua diciottesima stagione. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio omaggio alla storia della canzone napoletana rivisitata in chiave moderna.

Il cuore dello spettacolo è l’omaggio ai grandi maestri della tradizione partenopea: da Renato Carosone a Domenico Modugno fino a Pino Daniele. Grazie agli arrangiamenti originali e alla freschezza interpretativa dei due vocalist – Sepalone con la sua energia da scugnizzo e Piaf con la voce elegante e intensa – i brani storici ritrovano nuova vita, conquistando il pubblico di ogni età.

Il successo del progetto è stato consacrato anche a Napoli, con quattro edizioni consecutive della rassegna “L’Estate a Napoli” (2021-2024) e il memorabile sold out al Maschio Angioino il 31 agosto 2024. Le influenze di Renzo Arbore e le contaminazioni world negli arrangiamenti conferiscono allo spettacolo un sound moderno, capace di unire tradizione e innovazione.

La scaletta è un viaggio emozionale tra classici immortali e brani meno conosciuti: “Guaglione”, “Tu vuò fà l’americano”, “Malafemmena”, “Luna Rossa”, e l’omaggio pugliese a Modugno con “Tu sì na cosa grande”. Non mancano le emozioni legate a Carosone, con il medley “A Sunnambula”, “T’è piaciuta”, “Tre numeri al lotto”, e quelle di Pino Daniele, con “Napul’è”, “Caruso”, “Cu mmé”, fino a concludere con i grandi classici “O Sole Mio”, “O Sarracino” e “O surdato nnammurato”.

Quest’estate il tour “La Puglia Canta Napoli Summer Fest 2025” ha toccato 18 tappe in tutta la regione, da Polignano a Mare al Gargano, regalando al pubblico pugliese un’esperienza unica: la celebrazione della musica napoletana in chiave moderna, elegante e coinvolgente, capace di attraversare generazioni.



