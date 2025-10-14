“Volare Alto”: a Conversano il teatro che celebra i sogni e l’inclusione
CONVERSANO - Quando il desiderio di volare incontra il coraggio di esprimersi nasce un’esperienza unica.
Giovedì 16 ottobre alle ore 19:00, al Teatro Norba di Conversano, andrà in scena “Volare Alto”, spettacolo teatrale inclusivo promosso dall’associazione Allegra Brigata.
Curato dai registi Paolo Morga e Jacopo DiPasquale, lo spettacolo nasce dal progetto “Specchi - Laboratori inclusivi” e racconta il viaggio interiore di Mirò, un giovane che sogna di volare per vedere il mondo da una nuova prospettiva.
Un percorso tra paure, cadute e scoperte, che celebra la diversità, il coraggio e l’autenticità. Nel foyer, esposizione di manufatti artistici realizzati durante i laboratori creativi.
Un’occasione unica per vivere il teatro come casa, specchio e volo, sostenendo un progetto che mette al centro la bellezza dell’unicità.
Info e prenotazioni: Allegra Brigata – 391 425 2962