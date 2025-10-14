Bari, controlli dei Carabinieri nel centro città: identificati minori e sequestrati mezzi irregolari

BARI – Proseguono a Bari i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bari Centro, con particolare attenzione al centro cittadino e ai luoghi di aggregazione giovanile. Nell’ambito delle operazioni, i militari hanno identificato numerosi veicoli e persone, individuando anche alcuni minori protagonisti di condotte irregolari e potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica.

La Stazione di San Nicola, in particolare, ha intensificato il servizio di polizia di prossimità, pattugliando a piedi il territorio e interagendo con i cittadini per raccogliere segnalazioni, fornire informazioni e prevenire comportamenti illeciti.

Tra gli interventi più significativi: un giovane è stato sorpreso alla guida di un motociclo tipo mini cross privo di targa e di assicurazione, con conseguente sequestro del mezzo e contestazioni amministrative a carico dei genitori. In un’altra occasione, un gruppo di giovanissimi ha aggredito con una pistola a pallini un cittadino straniero impegnato in attività ambulante, provocandogli lievi lesioni. Uno degli autori della aggressione è stato identificato dai Carabinieri.

Questi servizi rientrano nel più ampio dispositivo predisposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari per garantire la sicurezza nelle aree centrali della città, con particolare attenzione alla tutela delle fasce più deboli della popolazione e alla prevenzione di comportamenti pericolosi tra i più giovani.

I Carabinieri invitano i cittadini a collaborare segnalando situazioni sospette e a rispettare le norme di sicurezza, sottolineando come il presidio costante del territorio sia fondamentale per garantire una città più sicura per tutti.