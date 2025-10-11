Wuhan, impresa di Jasmine Paolini: battuta Swiatek e semifinale conquistata

instagram

FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan, in Cina, Jasmine Paolini firma una vittoria storica superando la numero 2 del mondo, la polacca Iga Swiatek, con un netto 6-1 6-2 in appena 65 minuti di gioco.

Nel primo set la tennista azzurra ha dominato grazie a un servizio preciso e a una grande solidità nei colpi da fondo campo, lasciando pochissime chance all’avversaria. Il secondo set è stato più equilibrato fino al 2-2, poi Paolini ha alzato il ritmo, imponendo il suo gioco aggressivo e chiudendo il match con autorità.

Si tratta di una vittoria storica per l’italiana, che ottiene il primo successo in carriera contro Swiatek dopo sei sconfitte nei precedenti confronti diretti.

In semifinale, Paolini affronterà l’americana Coco Gauff, che ha superato senza difficoltà la tedesca Laura Siegemund per 6-3 6-0.

Negli altri quarti, la bielorussa Aryna Sabalenka ha battuto la kazaka Elena Rybakina per 6-3 6-3, mentre l’americana Jessica Pegula ha rimontato la ceca Katerina Siniakova imponendosi 2-6 6-0 6-3.

Nel torneo di doppio, la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic hanno superato Bianca Andreescu e la cinese Yue Yuan per 6-4 7-6, qualificandosi per la semifinale. Avanzano anche l’australiana Storm Hunter e la ceca Katerina Siniakova, vincenti 6-4 6-2 contro Hao Ching Chan e Xinyu Wang.