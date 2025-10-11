Conversano, riapre la Torre Cilindrica: un nuovo polo culturale per la città

CONVERSANO – A partire dalle ore 17 di oggi, la città di Conversano celebra un importante momento di rinascita culturale con la cerimonia d’inaugurazione della Torre Cilindrica di Corso Dante Alighieri, uno dei luoghi simbolo del centro cittadino. Dopo un accurato percorso di recupero e valorizzazione, il monumento viene finalmente restituito alla comunità, pronto a diventare un punto di riferimento per la vita culturale del territorio.

La gestione della Torre sarà affidata all’associazione “Ospitiamo Conversano”, da anni attiva nella promozione del patrimonio locale e nell’organizzazione di eventi artistici e culturali.

In occasione dell’inaugurazione, sarà aperta al pubblico la mostra collettiva di pittura “Piccolo Formato”, curata dagli artisti Bruno Donzelli, Michele Damiani e Donato Pace, figure di rilievo nel panorama pittorico pugliese e nazionale.

La serata proseguirà con la presentazione del libro “Il dono dell’amore” dello scrittore Raffaele Nigro, autore di successo e una delle voci più significative della letteratura meridionale contemporanea.

L’iniziativa rappresenta un evento all’insegna della cultura, della memoria e della bellezza, che conferma l’impegno di Conversano nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e architettonico, trasformando la Torre Cilindrica in un nuovo spazio di incontro e creatività per cittadini e visitatori.

