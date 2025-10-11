Conversano, riapre la Torre Cilindrica: un nuovo polo culturale per la città

La gestione della Torre sarà affidata all’associazione “Ospitiamo Conversano”, da anni attiva nella promozione del patrimonio locale e nell’organizzazione di eventi artistici e culturali.

In occasione dell’inaugurazione, sarà aperta al pubblico la mostra collettiva di pittura “Piccolo Formato”, curata dagli artisti Bruno Donzelli, Michele Damiani e Donato Pace, figure di rilievo nel panorama pittorico pugliese e nazionale.

La serata proseguirà con la presentazione del libro “Il dono dell’amore” dello scrittore Raffaele Nigro, autore di successo e una delle voci più significative della letteratura meridionale contemporanea.

L’iniziativa rappresenta un evento all’insegna della cultura, della memoria e della bellezza, che conferma l’impegno di Conversano nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e architettonico, trasformando la Torre Cilindrica in un nuovo spazio di incontro e creatività per cittadini e visitatori.