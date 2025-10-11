Abusi nella stazione di Maglie: chiesto il rinvio a giudizio per un 15enne
LECCE - La Procura per i Minori di Lecce ha chiesto il rinvio a giudizio per un ragazzo di 15 anni, accusato di aver abusato di una 14enne all’interno del bagno della stazione ferroviaria di Maglie. I fatti risalgono al 26 luglio 2024.
È stata invece archiviata la posizione di un secondo ragazzo, inizialmente indagato perché presente sul posto al momento dell’accaduto.
Secondo quanto ricostruito, a dare l’allarme fu la madre della vittima, che, dopo aver accompagnato la figlia in stazione, aveva provato a contattarla telefonicamente senza ricevere risposta. Insospettita, la donna si era recata sul posto, scoprendo quanto stava accadendo.
Il 15enne dovrà comparire davanti al gup il 19 marzo prossimo per l’udienza preliminare.