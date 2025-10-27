Zapponeta, sigilli a una struttura ricettiva abusiva sul litorale

ZAPPONETA - I militari del, insieme alla polizia locale, hannosituata sul litorale di Zapponeta.

L’area interessata, di circa 1.600 metri quadrati, ospitava 30 manufatti e due piscine, tutti privi dei titoli edilizi, sismici, paesaggistici e impiantistici necessari.

I responsabili della struttura sono stati denunciati per violazione e distruzione di habitat protetti e deturpamento di bellezze naturali. L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio finalizzate alla tutela dell’ambiente e alla prevenzione dell’abusivismo edilizio.