Incontro di riflessione per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature
BARI - L'Associazione Crocerossine d’Italia ETS - Sezione di Bari, in collaborazione con La Madonnina Life&Care, organizza un incontro in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature (1225–2025) di San Francesco.
Sarà un momento per riscoprire i valori della custodia del Creato, della spiritualità e dell’umanità, con interventi di autorevoli rappresentanti dei mondi etico, religioso e scientifico.
Interventi di:
- Dr. Alberto Nerini, presidente La Madonnina Life&Care
- Grazia Andidero, responsabile Sezione di Bari
- Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale Crocerossine d’Italia ETS
- Prof. Filippo Maria Boscia, ginecologo e presidente onorario SIBCE
- Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo
- Maurizio P. Morisco, maestro Meiso Shiatsu e naturopata
Modera: Giancarlo Liuzzi, presidente APS Incontri
Data e luogo:
- Mercoledì 29 ottobre 2025
- Ore 16.30
- La Madonnina Life&Care – Viale L. Pasteur 18, Bari
Un’occasione per riflettere insieme sul senso dell’esistere, il rispetto per la Terra e la fratellanza.