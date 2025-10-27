Incontro di riflessione per l’ottavo centenario del Cantico delle Creature

BARI - L'Associazione Crocerossine d’Italia ETS - Sezione di Bari, in collaborazione con La Madonnina Life&Care, organizza un incontro in occasione dell’ottavo centenario del Cantico delle Creature (1225–2025) di San Francesco.

Sarà un momento per riscoprire i valori della custodia del Creato, della spiritualità e dell’umanità, con interventi di autorevoli rappresentanti dei mondi etico, religioso e scientifico.

Interventi di:

  • Dr. Alberto Nerini, presidente La Madonnina Life&Care
  • Grazia Andidero, responsabile Sezione di Bari
  • Santa Fizzarotti Selvaggi, presidente nazionale Crocerossine d’Italia ETS
  • Prof. Filippo Maria Boscia, ginecologo e presidente onorario SIBCE
  • Padre Mariano Bubbico, frate cappuccino e psicologo
  • Maurizio P. Morisco, maestro Meiso Shiatsu e naturopata

Modera: Giancarlo Liuzzi, presidente APS Incontri

Data e luogo:

  • Mercoledì 29 ottobre 2025
  • Ore 16.30
  • La Madonnina Life&Care – Viale L. Pasteur 18, Bari

Un’occasione per riflettere insieme sul senso dell’esistere, il rispetto per la Terra e la fratellanza.
