A Bari la XXXIX edizione di "Promessi Sposi – Il matrimonio in vetrina" dal 6 al 9 novembre

BARI – Si è tenuta ieri, martedì 4 novembre, la conferenza stampa di presentazione della, in programma dalpresso il

All’incontro con la stampa hanno partecipato rappresentanti istituzionali e del settore, tra cui Lucia Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari; Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione; Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante; Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale del Comune di Bari; e Gaetano Portoghese, amministratore di Pubblivela, organizzatore dell’evento.

Un salone per il matrimonio a 360 gradi

La manifestazione, giunta alla sua trentanovesima edizione, propone un’offerta completa per chi vuole organizzare il proprio matrimonio, con quasi 300 espositori tra abiti da sposa e sposo, sale ricevimenti, wedding planner, chef e pasticceri, fotografi, viaggi, gioielli, fiori, oggettistica, autonoleggio, bellezza e cosmesi. La fiera punta a offrire soluzioni per tutte le fasce di prezzo, garantendo una panoramica completa delle tendenze e dei servizi del settore.

“Siamo entusiasti del successo che Promessi Sposi riscuote sul territorio – ha commentato Gaetano Portoghese –. Quest’anno gli espositori sono arrivati a quota 300, registrando un aumento del 20% rispetto alle ultime edizioni. Il matrimonio resta un settore centrale e strategico per l’economia turistica della Puglia, e la fiera funge da vero e proprio trampolino di visibilità per l’intero comparto”.

Eventi e ospiti speciali

L’inaugurazione ufficiale si terrà giovedì 6 novembre alle ore 17.00 con la partecipazione dell’attrice e conduttrice Beatrice Luzzi. Tra le novità di quest’anno spicca il ritorno del format LevanteCooking, uno spazio dedicato al cibo e alla pasticceria nuziale, con showcooking, dimostrazioni, corsi e degustazioni curate da chef pugliesi. Sabato 8 novembre sarà ospite Natalie Caldonazzo, recentemente protagonista di notizie legate al proprio matrimonio. Ogni giorno si alterneranno esibizioni musicali dal vivo sul palco dedicato all’animazione nuziale.

L’assessore Pietro Petruzzelli ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Il settore wedding mette la Puglia in primo piano e contribuisce all’attrattività turistica della città di Bari. Investire in manifestazioni di rilievo come questa significa rafforzare il territorio e sostenere l’economia locale”.

Secondo Lucia Di Bisceglie, la distribuzione delle imprese legate al wedding nella regione è significativa: “In Puglia contiamo centinaia di aziende specializzate in questo settore, un chiaro indicatore dell’importanza economica e culturale del comparto”.

Il wedding tourism internazionale

La settimana successiva, dal 13 al 16 novembre, presso Metamare Resort a Mola di Bari, si terrà la quarta edizione di “PugliaIn Wedding Tourism”, un progetto internazionale che vedrà la partecipazione di 15 wedding planner stranieri specializzati in matrimoni di lusso e cerimonie LGBTQ+. Gli operatori internazionali visiteranno location e strutture ricettive pugliesi, partecipando a incontri B2B con le aziende del settore per promuovere la Puglia come meta privilegiata per i matrimoni.

“Il brand Puglia è ormai riconosciuto a livello globale – ha dichiarato Luca Scandale –. Sempre più coppie scelgono la nostra regione per sposarsi, investire o celebrare eventi importanti. Attraverso iniziative come Promessi Sposi e PugliaIn Wedding Tourism vogliamo consolidare la posizione della Puglia tra le principali destinazioni per il wedding internazionale”.

Informazioni pratiche

Gli orari della fiera sono i seguenti: giovedì 6 e venerdì 7 novembre dalle 16.00 alle 21.00, sabato 8 e domenica 9 novembre dalle 10.00 alle 21.00. È possibile scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino con un contributo di 2€.