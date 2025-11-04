Oncologico di Bari, tempi di attesa minimi e risultati di eccellenza nel primo semestre 2025

BARI – Oltremonitorate nel primo semestre del 2025 e risultati di eccellenza nei percorsi oncologici: le visite urgenti sono garantite entro, con un tasso di rispetto dei tempi pari alper le urgenze,per le prestazioni a priorità breve eper quelle programmate.

È quanto emerge dal monitoraggio condotto da InnovaPuglia nell’ambito del Piano Nazionale per il Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), che valuta la capacità delle strutture sanitarie di assicurare l’erogazione delle prestazioni nei tempi previsti per legge. I dati confermano la solidità organizzativa dei percorsi oncologici dell’Istituto Tumori di Bari, dove la prima visita oncologica rispetta pienamente i tempi stabiliti, con attese medie minime.

Il ruolo del Centro di Orientamento Oncologico (Coro)

“Garantire tempi di accesso rapidi per i pazienti oncologici è un obiettivo strategico per la sanità pubblica e per la nostra missione di cura”, sottolinea Alessandro Delle Donne, Commissario Straordinario dell’Istituto Tumori di Bari. “Un ruolo centrale in questo risultato è svolto dal Centro di Orientamento Oncologico (Coro), che coordina la presa in carico del paziente sul territorio. Grazie all’evoluzione del TeleCoro, il centro consente di attuare pienamente la visione del PNRR verso la deospedalizzazione delle cure e una sanità territoriale più vicina e continua. Il monitoraggio e il follow-up sono garantiti grazie alla collaborazione multidisciplinare con gli specialisti delle altre unità operative dell’Istituto”.

Questo modello consente di assicurare continuità assistenziale, rapidità negli approfondimenti diagnostici e una presa in carico integrata, seguendo il paziente in tutte le fasi del percorso, dall’accoglienza alla terapia fino al monitoraggio nel tempo.

Eccellenza anche in ginecologia

Volumi significativi riguardano anche l’area ginecologica, con oltre 1.600 prime visite e più di 1.400 ecografie ginecologiche monitorate. Per entrambe le prestazioni, le percentuali di rispetto dei tempi programmati superano l’85%. L’Istituto Tumori di Bari ha inoltre avviato un percorso di rimodulazione organizzativa per ridurre ulteriormente i tempi di attesa in queste aree, mantenendo al contempo l’elevato livello di efficienza garantito nelle prestazioni oncologiche prioritarie.

Il monitoraggio semestrale previsto dal PNGLA, condotto secondo criteri nazionali di trasparenza e verifica, rappresenta un presidio essenziale di qualità per la sanità pubblica e uno strumento di miglioramento continuo al servizio dei pazienti.