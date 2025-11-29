A Taranto il seminario '2026: Enti del Terzo Settore alla prova con il nuovo quadro fiscale – tra opportunità e sfide'

Taranto Palazzo di Città (Foto Marco Amatimaggio)

Il CSV Taranto Ets e Confcooperative Taranto organizzano un incontro formativo per approfondire, con esperti di rilievo nazionale, le novità introdotte dalla riforma fiscale del Terzo Settore, in vigore dal prossimo anno.





"2026: Enti del Terzo Settore alla prova con il nuovo quadro fiscale – tra opportunità e sfide", questo è il titolo dell’evento che, con ingresso libero e gratuito, si terrà alle ore 9.30 di martedì 2 dicembre, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Città a Taranto.





Il seminario è rivolto agli Ei del Terzo Settore del territorio, in particolare Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, cooperative sociali e imprese sociali, nonché ai professionisti interessati a vario titolo al Terzo settore.





I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Sabrina Lincesso, Assessora Servizi Sociali Comune di Taranto, Maria Antonietta Brigida, Presidente CSV Taranto Ets, e Giovanni Tricarico, Direttore Generale Confcooperative Puglia.





In seguito Ilaria Ioannone, Avvocato, manager Studio e-Ius Tax & legal, esperta in fiscalità del Terzo settore, relazionerà su "Il destino delle Onlus dopo la comfort letter", mentre Chiara Borghisani, Dottore commercialista ed esperta in fiscalità ETS, interverrà su "Attività di interesse generale e attività diverse: profili fiscali e contabili". Su "I nuovi criteri fiscali per gli ETS, le cooperative e le imprese sociali: cosa cambia dal 2026" relazionerà Gabriele Sepio, Avvocato e partner Studio e-Ius Tax& legal, Segretario generale Terzjus".





I lavori, moderati da Claudio Tanzi, Responsabile Servizio Revisioni Confcooperative Puglia, saranno poi conclusi da uno spazio in cui i presenti potranno porre quesiti ai relatori.