A Trinitapoli la ''Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate''

TRINITAPOLI - Ecco alcune immagini di oggi, 4 novembre 2025, della celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, tenutasi a Trinitapoli, che ha visto la partecipazione delle autorità civili e militari e della cittadinanza alla cerimonia in ricordo dei nostri soldati caduti a difesa della Patria.

La celebrazione della Santa Messa, svoltasi presso la Chiesa Matrice della Parrocchia di Santo Stefano e officiata da Mons. Stefano Sarcina, ha preceduto la deposizione delle corone floreali in via Capitano Leone, in piazza Salvo D’Acquisto e, infine, davanti al Monumento ai Caduti in piazza Umberto I.

Alla cerimonia, promossa dall’Amministrazione Comunale, erano presenti il Sindaco Francesco di Feo, la Presidente del Consiglio Comunale Loredana Lionetti, i rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Maresciallo Davide Miggiano, la Comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, le autorità militari dell’Esercito, della Marina Militare, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, nonché le associazioni combattentistiche e di volontariato, tra cui l’Associazione Nazionale Carabinieri, la Croce Rossa Italiana e l’Associazione Trinitapoli in Festa.

Hanno preso parte alla cerimonia anche la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi – Leone – Don Milani”, Dott.ssa Roberta Lionetti, e il Direttore dell’Ufficio Postale di Trinitapoli, Dott. Dino Montaruli ed il Gen. Giacomo Triglione.

Presenti inoltre alcune scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Don Milani – Garibaldi – Leone”, in particolare gli studenti dell’indirizzo musicale, che hanno eseguito alcuni brani diretti dal Maestro Domenico Virgilio, con la collaborazione delle docenti Nicoletta Uva e Maria Giuseppina Vitobello.

Nel suo intervento, il Sindaco Francesco di Feo ha dichiarato:

“Questo 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è una ricorrenza in cui il nostro Paese si riconosce in un destino comune, costruito sul sacrificio, sul coraggio e sull’amore per la Patria.

Oggi rendiamo onore ai Caduti, a tutte le Donne e gli Uomini che, in pace e in guerra, hanno servito e continuano a servire l’Italia con dedizione e senso del dovere.

Diventa un momento non solo per sostenere le Forze Armate italiane, ma anche per riflettere sul loro ruolo futuro.

Questa cerimonia, cari ragazzi e ragazze, è soprattutto per voi: il 4 novembre è un invito a riconoscere i valori dell’impegno, della solidarietà e del servizio.

La difesa della Patria comincia dal rispetto della persona, dal linguaggio corretto, dal rifiuto della violenza, sia fisica che morale; ed è proprio nel rispetto delle regole che si misura la forza della legalità.”



