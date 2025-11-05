“Diabete e accesso alle cure: se non ora quando?”: domenica a Bari la Giornata del Diabete

– Torna anche quest’anno la, l’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla malattia cronica che in Puglia interessa oltre, più del 7% della popolazione. L’appuntamento è per, dalle, nell’ina Bari.

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, offrirà informazioni sulla prevenzione del diabete nell’adulto e la misurazione gratuita della glicemia.

Un impegno comune per la salute

L’iniziativa rientra nel calendario della Giornata Mondiale del Diabete, promossa a livello internazionale dall’International Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, e in Italia coordinata dalle società scientifiche diabetologiche con il patrocinio del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, della Croce Rossa Italiana, dell’Anci e del Coni.

A Bari l’evento è organizzato dall’Unità Operativa di Endocrinologia del Policlinico di Bari (diretta dal prof. Francesco Giorgino), dalla Sezione Pugliese della Società Italiana di Diabetologia – SID (presidente prof. Luigi Laviola), con la collaborazione dell’Associazione Diabetici Baresi APS (presidente Bepi Traversa) e dell’Associazione Giovani con Diabete Ba/Bat/Ta (presidente Rossana Lacerenza).

“Accesso alle cure per tutti”

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, svoltasi a Palazzo di Città, il prof. Francesco Giorgino ha sottolineato l’importanza di garantire a tutti i cittadini un accesso equo alle terapie:

“L’accesso alle cure deve essere garantito in maniera uniforme su tutto il territorio. È essenziale che i percorsi diagnostico-terapeutici siano coordinati dagli specialisti diabetologi e che tutti i pazienti possano usufruire di farmaci e tecnologie innovative in grado di migliorare la qualità e l’aspettativa di vita”.

Un problema sociale e sanitario

Secondo gli esperti, in Puglia potrebbero esserci fino a 120mila persone che convivono con il diabete senza saperlo. “Una persona informata e seguita – spiegano gli organizzatori – può mantenere la malattia sotto controllo e condurre una vita piena e attiva. Senza cure adeguate, invece, aumentano i rischi di infarto, ictus e complicanze gravi agli occhi, ai reni e ai piedi”.

La Giornata del Diabete di Bari sarà quindi un momento di informazione, formazione e prevenzione, ma anche un’occasione per ribadire l’urgenza di un accesso equo e sostenibile alle cure per tutti.