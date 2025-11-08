Addio al maestro Peppe Vessicchio, icona della musica italiana



Lutto nel mondo della musica: il maestro Peppe Vessicchio è morto oggi a 69 anni per una polmonite interstiziale improvvisa presso l'ospedale San Camillo di Roma. I funerali si terranno in forma privata. Lutto nel mondo della musica: il maestro Peppe Vessicchio è morto oggi a 69 anni per una polmonite interstiziale improvvisa presso l'ospedale San Camillo di Roma. I funerali si terranno in forma privata.





Per quel che riguarda la sua straordinaria carriera, il maestro Peppe Vessicchio è stato una figura simbolo del Festival di Sanremo, dove ha diretto per decenni, vincendo quattro edizioni (2000, 2003, 2010, 2011). E' stato anche un volto televisivo amato, noto anche per il ruolo di insegnante nel talent "Amici di Maria De Filippi". Tantissime le sue collaborazioni prestigiose con artisti come Gino Paoli, Andrea Bocelli, Zucchero, Vecchioni, Vanoni, Ron e molti altri. Vi sono anche le direzioni internazionali, tra cui un omaggio a John Lennon al Cremlino e il progetto "Rockin'1000". Tra i progetti recenti, troviamo il tour teatrale "Ecco che incontro l’anima" previsto con Ron.





La sua competenza, umanità e stile inconfondibile lo rendono una figura indimenticabile nella cultura musicale italiana.