Tricase, al Salento International Film Festival il cinema omaggia le donne



TRICASE (LE) - Il grande cinema indipendente torna a Tricase. Il Salento International Film Festival (SIFF) è riconosciuto dalla stampa specializzata come uno degli eventi più autentici e appassionanti dedicati al cinema indipendente internazionale.





Celebre per la qualità della sua programmazione e per la capacità di scoprire nuovi talenti, il SIFF porta sullo schermo storie, culture e visioni da diversi paesi del mondo, offrendo al pubblico un’esperienza unica di incontro e confronto.





Un festival internazionale dal cuore salentino, che trova la sua cornice ideale nello splendido Palazzo dei Principi Gallone a Tricase, dove arte, storia e cinema si fondono in un’atmosfera magica.





Proiezioni, anteprime e ospiti internazionali renderanno questa edizione un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del grande cinema.