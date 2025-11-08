Bari, domenica 16 novembre masterclass di recitazione a cura di Lia Cellamare presso Arphotography

BARI - Proseguono le masterclass nella sede di Arphotography a Bari.

La prima lezione è stata tenuta, con grande successo, domenica 19 ottobre 2025, a cura dell'attrice Annarita Del Piano.

La seconda masterclass di recitazione si terrà domenica 16 novembre, sempre presso Arphotography, e sarà a cura dell'attrice Lia Cellamare.

Il corso è organizzato da Josefina Ruospo Correa affiancata da Mariangela De Anna e Grazia Caputo. Per iscriversi al corso è possibile contattare il numero 3286310410.

