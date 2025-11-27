Addio a Marcello Pantanello, il comico di Bari che faceva ridere l’Italia

BARI – La città di Bari piange la scomparsa improvvisa di, attore, conduttore radiofonico e comico, morto all’età di 58 anni. Pantanello era noto soprattutto per il duo comico, formato insieme a Nicola Capozzi, con cui aveva conquistato il pubblico con ironia e simpatia.

Grande tifoso del Bari, Pantanello era particolarmente legato ad Adelfia, dove aveva da poco partecipato a uno spettacolo e dove era atteso per un altro evento previsto a dicembre.

Un ricordo commovente arriva dal suo compagno di palco e amico di una vita, Nicola Capozzi, che sui social scrive:

“Il mio compagno di risate, la mia metà sul palco e nella vita, il mio amico vero, il mio respiro, è volato in cielo. L’angelo che mi ha accompagnato in questi anni se n’è andato, lasciando un vuoto che non so spiegare. Di lui mi resta tutto: le sue 87 barzellette fresche fresche, la sua ironia pulita, la sua voglia di giocare con la vita anche quando la vita non giocava con noi. Ogni volta che ridevate grazie a lui, era come vederlo brillare. Oggi quella luce si è spenta qui, ma sono sicuro che da qualche parte, più in alto, si sta già inventando una nuova barzelletta.”

Marcello Pantanello lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo barese e nel cuore dei suoi colleghi e fan. La sua ironia, la sua energia e la capacità di regalare sorrisi resteranno un ricordo indelebile.