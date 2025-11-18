Agguato a Brindisi: giovane ferito alle gambe in pieno giorno

BRINDISI – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Brindisi, dove un giovane è stato ferito alle gambe da diversi colpi di pistola intorno alle 18 nel rione Sant’Angelo, presumibilmente in via Giuseppe Cesare Abba.Secondo le prime ricostruzioni, basate anche sulle tracce di sangue rinvenute sul marciapiede, il ragazzo avrebbe percorso via Nino Bixio prima di raggiungere viale Aldo Moro.Sul luogo dell’agguato sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e la scientifica, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi.Le indagini sono ancora in corso per chiarire la dinamica dell’agguato e risalire agli autori. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sull’identità della vittima né sul suo stato di salute.Le autorità invitano chiunque abbia visto qualcosa di contattare immediatamente la polizia, mentre il quartiere resta sotto osservazione per raccogliere eventuali ulteriori elementi utili alle indagini.