Bari, auto finisce in mare al porto: conducente salvo per miracolo

BARI - Disavventura questa mattina nel, dove un’auto è finita in acqua subito dopo l’area dei varchi dedicati all’imbarco per l’Albania.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente – solo a bordo del veicolo – non si sarebbe accorto del pericolo a causa della forte pioggia e della scarsa visibilità. Dopo aver superato i controlli, non sarebbe riuscito a fermare la vettura in tempo, terminando la corsa direttamente in mare.

L’uomo è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo e salendo sul tettuccio dell’auto, dove ha atteso l’arrivo dei soccorritori. Fortunatamente non si registrano feriti.