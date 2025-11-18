Bari, auto finisce in mare al porto: conducente salvo per miracolo
BARI - Disavventura questa mattina nel porto di Bari, dove un’auto è finita in acqua subito dopo l’area dei varchi dedicati all’imbarco per l’Albania.
Secondo una prima ricostruzione, il conducente – solo a bordo del veicolo – non si sarebbe accorto del pericolo a causa della forte pioggia e della scarsa visibilità. Dopo aver superato i controlli, non sarebbe riuscito a fermare la vettura in tempo, terminando la corsa direttamente in mare.
L’uomo è riuscito a mettersi in salvo uscendo dall’abitacolo e salendo sul tettuccio dell’auto, dove ha atteso l’arrivo dei soccorritori. Fortunatamente non si registrano feriti.
