Agrogepaciok celebra 20 anni di eccellenza: dal 8 al 12 novembre la grande fiera del gusto al Centro Fiere di Lecce

LECCE – Vent’anni di sapori, tradizione e innovazione. Torna daalla, il, riconosciuto come la più grande fiera professionale del Sud Italia dedicata al food & beverage.

Organizzato dall’agenzia Eventi Marketing & Communication di Carmine Notaro, Agrogepaciok conferma il suo ruolo di punto di riferimento per i professionisti del settore e per tutti gli appassionati del mondo del gusto, con oltre 400 brand nazionali e internazionali, 10mila metri quadrati di area espositiva, 200 ore di formazione, quattro forum tematici e tre concorsi professionali.

L’apertura è prevista sabato 8 novembre alle ore 10, con il taglio del nastro alle 17 alla presenza delle autorità.

Una vetrina d’eccellenza per il Sud Italia

Cinque giornate per scoprire le ultime tendenze in cucina, pasticceria, panificazione e pizzeria, attraverso workshop, showcooking, laboratori e sfide tra professionisti. Nel corso degli anni, Agrogepaciok ha ospitato grandi maestri come Iginio Massari, Carlo Cracco, Ernst Knam, Heinz Beck e Bruno Barbieri, fino a protagonisti come Luciano Sorbillo e le eccellenze salentine Bros’ – Isabella Potì e Floriano Pellegrino.

Gli ospiti 2025

L’edizione del ventennale vedrà protagonisti:

Chef Pietro Penna, stella Michelin e detentore della Green Star per la sostenibilità;

Leonardo Di Carlo, campione del mondo di pasticceria e fondatore del Pastry Concept®;

Luciano Sorbillo, icona della pizza napoletana nel mondo;

Marco Fuso, maestro pizzaiolo salentino affermato nel Regno Unito.





Tra le novità, la partecipazione delle eccellenze europee A.P.E.I. (Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana, fondata da Iginio Massari) e Accademia Niko Romito, scuola di alta formazione dello chef tre stelle Michelin.