🔵 Allerta meteo in Puglia: precipitazioni e rischio idrogeologico

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia, valida dalle ore 00:00 del 26 novembre e per le successive 24 ore.

Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. Sui restanti settori regionali le piogge saranno sparse, anch’esse a carattere di rovescio o temporale, con accumuli da deboli a puntualmente moderati.

La Protezione Civile invita la popolazione a prestare attenzione negli spostamenti e a seguire le indicazioni delle autorità locali.