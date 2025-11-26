Grottaglie, sabato 29 novembre convegno regionale Ainsped Puglia dal titolo 'Oltre la diagnosi: il bambino al centro'



GROTTAGLIE (TA) - Nella splendida cornice della Biblioteca del Monticello in via Karl Marx n°1 a Grottaglie, sabato 29 novembre alle ore 18.00, si terrà il convegno dal titolo "Oltre la diagnosi, il bambino al centro. Approcci integrati ai disturbi del comportamento in età evolutiva".





Promosso da AINSPED, Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori, nella persona della Direttrice del Dipartimento, e presidente della Regione Puglia, la dott.ssa Cristina Casarella, Pedagogista e Docente, il convegno ospiterà relatori conosciuti in tutto il territorio nazionale, quali il Professore Egidio Cipriano, Psicologo e Pedagogista, la Dottoressa Matilde Pagano, Pedagogista e Docente, il Dottor Giuseppe Pulito, Pediatra e Psicologo, e la Dottoressa Florianna De Virgiliis, Educatrice sanitaria.





A moderare l'incontro sarà la Dottoressa Mary Lenti, referente Ainsped per la Provincia di Taranto, Docente e Pedagogista. Sarà previsto un collegamento da remoto con Chiara Ferraro, che presenterà la piattaforma dal titolo "La città fatta per me".





Il convegno si concluderà con i saluti dell'Avvocato, dottor Antonio Lattanzio, Vicepresidente di Colturazione, coordinatore Regione Puglia. Si ringrazia ANTEAS per l'ospitalità, nella persona del Presidente Cosimo Luccarelli.