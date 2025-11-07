🔴 Andria, 16enne investito in centro: è in coma. Indagato il conducente dell’auto

ANDRIA - Grave incidente stradale ad, dove unè statoall’ospedale “” dopo essere statomentre attraversava, nel pieno centro cittadino.

L’impatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, ma la notizia è emersa solo oggi. Alla guida della vettura c’era un giovane di 18 anni, che si è fermato subito per prestare soccorso e ha collaborato con i soccorritori e le forze dell’ordine.

Secondo quanto emerso, il conducente sarebbe risultato negativo all’alcoltest. È comunque indagato per lesioni stradali gravi, come atto dovuto per consentire gli accertamenti di rito.

L’auto è stata posta sotto sequestro, mentre i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente attraverso rilievi e testimonianze.

Le condizioni del sedicenne restano molto gravi, e i medici del “Bonomo” mantengono riservata la prognosi.