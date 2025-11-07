“Undiscovered Bari”, domenica la terza tappa a Santo Spirito: un viaggio tra uliveti e tradizioni contadine

BARI – Dopo il successo delle prime due tappe tra Carrassi, San Pasquale e Ceglie del Campo, il progettotorna domenicacon un nuovo appuntamento dedicato all’esplorazione delle periferie e delle radici rurali della città.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari – Assessorato allo Sviluppo locale con delega al Turismo e cofinanziata con risorse del POC Puglia 2021-2027, propone otto tour gratuiti da ottobre a dicembre per valorizzare la storia, l’arte e la cultura dei diversi quartieri.

La terza tappa del programma, dal titolo “L’oro verde del Mediterraneo”, si terrà a Santo Spirito con partenza alle ore 10.30. Il percorso, della durata di circa tre ore, condurrà i partecipanti tra uliveti secolari, frantoi e tradizioni contadine, offrendo un’esperienza immersiva nel paesaggio agricolo del nord barese.

Dopo il saluto di benvenuto, la passeggiata comprenderà la spiegazione delle tecniche di coltivazione e raccolta delle olive e un laboratorio di degustazione degli oli extravergine a cura della nutrizionista Valentina Ricchiuti, che illustrerà le proprietà benefiche dell’“oro verde”. Durante la degustazione saranno proposti anche prodotti tipici locali, come pane e olio, mandorle, focaccia e friselle con pesto.

I tour sono gratuiti, con un massimo di 50 partecipanti per ciascun appuntamento. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Info Point di piazza del Ferrarese, scrivendo a infopointuristicobari@gmail.com , inviando un messaggio WhatsApp al 331 545 2520, o telefonando allo 080 5242244. In caso di posti esauriti, è prevista una lista d’attesa.

Calendario dei prossimi appuntamenti: