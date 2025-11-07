“Undiscovered Bari”, domenica la terza tappa a Santo Spirito: un viaggio tra uliveti e tradizioni contadine
BARI – Dopo il successo delle prime due tappe tra Carrassi, San Pasquale e Ceglie del Campo, il progetto “Undiscovered Bari” torna domenica 9 novembre con un nuovo appuntamento dedicato all’esplorazione delle periferie e delle radici rurali della città.
L’iniziativa, promossa dal Comune di Bari – Assessorato allo Sviluppo locale con delega al Turismo e cofinanziata con risorse del POC Puglia 2021-2027, propone otto tour gratuiti da ottobre a dicembre per valorizzare la storia, l’arte e la cultura dei diversi quartieri.
La terza tappa del programma, dal titolo “L’oro verde del Mediterraneo”, si terrà a Santo Spirito con partenza alle ore 10.30. Il percorso, della durata di circa tre ore, condurrà i partecipanti tra uliveti secolari, frantoi e tradizioni contadine, offrendo un’esperienza immersiva nel paesaggio agricolo del nord barese.
Dopo il saluto di benvenuto, la passeggiata comprenderà la spiegazione delle tecniche di coltivazione e raccolta delle olive e un laboratorio di degustazione degli oli extravergine a cura della nutrizionista Valentina Ricchiuti, che illustrerà le proprietà benefiche dell’“oro verde”. Durante la degustazione saranno proposti anche prodotti tipici locali, come pane e olio, mandorle, focaccia e friselle con pesto.
I tour sono gratuiti, con un massimo di 50 partecipanti per ciascun appuntamento. Le prenotazioni possono essere effettuate presso l’Info Point di piazza del Ferrarese, scrivendo a infopointuristicobari@gmail.com, inviando un messaggio WhatsApp al 331 545 2520, o telefonando allo 080 5242244. In caso di posti esauriti, è prevista una lista d’attesa.
Calendario dei prossimi appuntamenti:
- 9 novembre – Santo Spirito: “L’oro verde del Mediterraneo”
- 16 novembre – San Paolo: “Street art e rigenerazione urbana”
- 23 novembre – Carrassi/San Pasquale: “Identità urbana e multiculturalità”
- 30 novembre – Ceglie del Campo: “Storia e memoria”
- 14 dicembre – Santo Spirito: “L’oro verde del Mediterraneo”
- 21 dicembre – San Paolo: “Street art e rigenerazione urbana”