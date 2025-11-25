Antonio Decaro: “Ho ringraziato Meloni e da Bruxelles porto esperienza e impegno per la Puglia”

BARI – Il neo eletto presidente della Regione Puglia,, ha parlato oggi in diretta alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio Rai 1, toccando temi che spaziano dalla politica regionale all’esperienza in Europa.

Decaro ha confermato di aver ringraziato personalmente la presidente Giorgia Meloni per gli auguri rivolti a lui e agli altri due presidenti: “Ho assicurato la leale collaborazione come ho sempre fatto”, ha detto.

Sulla sua esperienza a Bruxelles come europarlamentare e presidente della Commissione Ambiente, Decaro ha sottolineato l’importanza dei temi trattati: “Mi occupo di cambiamenti climatici, tutela dell’ambiente e transizione ecologica, temi di assoluta attualità”. Ha inoltre spiegato che le dimissioni da europarlamentare avverranno solo dopo la proclamazione ufficiale, prevista tra circa un mese, e ha scherzato sul clima belga: “Bruxelles non mi mancherà dal punto di vista meteorologico. Ogni giorno sai che pioverà prima o poi”.

Riguardo al successo elettorale della sua lista, Decaro ha sottolineato la scelta di dare spazio a persone provenienti dalla società civile, dalle associazioni, dalla scuola e dallo sport, confermando l’elezione di molti candidati della lista civica: “Ho voluto dare voce a chi non l’ha mai avuta in Regione”.

Sul tema della giunta regionale, Decaro ha chiarito che la composizione degli assessori sarà possibile solo dopo la proclamazione ufficiale. “In Puglia, contrariamente ad altre regioni, 8 su 10 assessori devono essere scelti tra i consiglieri eletti e va mantenuta la parità di genere. Sarà complicato costruire la squadra”, ha spiegato.

Decaro ha poi affrontato la questione della ex Ilva di Taranto, sottolineando la necessità di un percorso di decarbonizzazione: “Lo Stato deve rendere pubblica l’azienda e poi potrà cedere le quote. Bisogna procedere con la decarbonizzazione, come indica l’Europa”. Ha aggiunto: “Sappiamo che la transizione ecologica e digitale ridurrà posti di lavoro, quindi è fondamentale attrarre nuovi investimenti per garantire occupazione e sviluppo economico a Taranto”.

Concludendo, Decaro ha rimarcato l’impegno a garantire crescita economica e opportunità per tutta la Puglia: “Taranto è cresciuta negli ultimi anni sia economicamente che sotto il profilo dell’occupazione. Non possiamo permetterci di tornare indietro”.