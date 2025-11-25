Bari, il Comitato Santa Rita lancia un appello: “Serve un albero di Natale per il quartiere San Paolo”

– Un albero di Natale per illuminare il giardino dedicato a Santa Rita, nel cuore del quartiere San Paolo. È l’appello lanciato dal, che chiede il supporto di benefattori e cittadini per installare un albero natalizio in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni.

A mancare, spiegano i volontari, sono i fondi necessari. L’anno scorso l’albero fu donato dai Fratelli Caccavale – Impresa Edile Residenziale Bari, ma per il 2024 la tradizione rischia di interrompersi.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita – dichiara Michele Genchi, responsabile del Comitato –. È un luogo di preghiera e di aggregazione, visitato da famiglie di tutta la città. Un simbolo così importante porterebbe gioia ai bambini e ai residenti del quartiere”.

Gli eventi natalizi del Comitato Santa Rita

Nonostante le difficoltà economiche, il Comitato sta organizzando una serie di iniziative per il periodo delle festività, autofinanziate grazie alla raccolta fondi tramite la vendita dei calendari di Santa Rita 2026.

📌 Dicembre 2026

Visita al Villaggio Berukhà di Bari, con la consegna di doni natalizi ai ragazzi ospiti del centro.

📌 Venerdì 19 dicembre 2025 – Festa del Santo Natale

Presso il Giardino di Santa Rita si terranno momenti di preghiera e celebrazione. Prevista la spettacolare discesa di Babbo Natale con le corde dal palazzo dove si trova il Murales di Santa Rita, accompagnata da musica e animazione.

📌 Mercoledì 7 gennaio 2026 – Festa dell’Epifania

Una giornata di comunità dedicata ai più piccoli, con tanti doni distribuiti ai bambini presenti.

📌 Lunedì 2 febbraio 2025 – Festa della Candelora

Celebrazione dei 40 giorni dalla nascita di Gesù, con la distribuzione di doni sotto l’albero per tutti i partecipanti.

Gli eventi, spiegano gli organizzatori, hanno l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità nel quartiere San Paolo e offrire momenti di serenità e condivisione.

L’appello del Comitato: “Aiutateci a illuminare il quartiere”

Il Comitato Santa Rita è da anni punto di riferimento del territorio: organizza la Festa di Santa Rita, la fiaccolata per le vittime della strada, iniziative di solidarietà ed eventi religiosi e comunitari.

Oggi chiede un gesto semplice ma importante:

“Un albero di Natale non è solo una decorazione, è un simbolo di speranza. Aiutateci a renderlo possibile anche quest’anno”, afferma Genchi.

Come contribuire

Chi desidera aiutare può contattare la pagina Facebook Comitato Santa Rita (Q.re San Paolo – Bari) oppure contribuire con una donazione:

Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo, Bari

IBAN: IT47V0760104000001070912660

“Grazie al vostro contributo – conclude Genchi – potremo rendere il Natale sempre più bello e continuare a organizzare eventi aperti al territorio, anche fuori quartiere, come già fatto negli anni precedenti”.