Antonio Decaro lascia il Parlamento Europeo, il seggio passa a Georgia Tramacere
ROMA – Con l’elezione a presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro lascia il Parlamento Europeo, liberando il suo seggio nella circoscrizione Sud. Al suo posto subentra Georgia Tramacere, 38 anni, vicesindaca di Aradeo e prima dei non eletti del Partito Democratico alle ultime elezioni europee, dove aveva raccolto circa 35mila preferenze.
Tramacere proviene da una famiglia profondamente legata alla cultura: i suoi genitori sono tra i fondatori del Teatro Koreja di Lecce, e da anni si dedica attivamente alle politiche culturali e sociali.
Resta ora da chiarire quale sarà il suo futuro a Bruxelles, in particolare se verrà confermata nella commissione Ambiente (Envi), in cui Decaro ricopriva il ruolo di presidente.
Il passaggio di testimone segna un cambio importante per il gruppo dei parlamentari italiani al Parlamento Europeo, con l’ingresso di una rappresentante del Sud e del mondo della cultura pugliese.