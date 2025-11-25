Antonio Decaro lascia il Parlamento Europeo, il seggio passa a Georgia Tramacere

ROMA – Con l’elezione a, Antonio Decaro lascia il, liberando il suo seggio nella circoscrizione Sud. Al suo posto subentra, 38 anni, vicesindaca di Aradeo e prima dei non eletti delalle ultime elezioni europee, dove aveva raccolto circa

Tramacere proviene da una famiglia profondamente legata alla cultura: i suoi genitori sono tra i fondatori del Teatro Koreja di Lecce, e da anni si dedica attivamente alle politiche culturali e sociali.

Resta ora da chiarire quale sarà il suo futuro a Bruxelles, in particolare se verrà confermata nella commissione Ambiente (Envi), in cui Decaro ricopriva il ruolo di presidente.

Il passaggio di testimone segna un cambio importante per il gruppo dei parlamentari italiani al Parlamento Europeo, con l’ingresso di una rappresentante del Sud e del mondo della cultura pugliese.