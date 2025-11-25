La poesia del pianoforte arriva a Trani con Benedetto Lupo

TRANI – Palazzo Discanno si trasforma in tempio della musica venerdì 5 dicembre alle ore 21:00, con il recital del celebre pianista internazionale, protagonista della rassegna, promossa dallae sostenuta dal

La serata, parte della stagione Armonie Naturali 2025, celebra i dieci anni dalla fondazione della Fondazione Aldo Ciccolini ETS, coincidenti con il decimo anniversario della scomparsa del grande pianista italiano naturalizzato francese. Il direttore artistico della rassegna, M° Alfonso Soldano, ha voluto Lupo per il suo legame con Ciccolini e la sua fama internazionale, garantendo un incontro tra eccellenza artistica e tradizione pianistica italiana.

Benedetto Lupo, barese e primo italiano a vincere il Concorso Van Cliburn nel 1989, proporrà un programma speciale intitolato “Quattro sguardi sulla morte”, un percorso musicale intenso e riflessivo attraverso le opere di Janáček, Chopin e Ravel. Il recital sarà eseguito sul gran coda Yamaha della Fondazione, strumento di alta qualità che la Fondazione mette a disposizione anche per giovani talenti e professionisti del territorio.

Lupo vanta una carriera internazionale di rilievo, con esibizioni al Lincoln Center di New York, alla Salle Pleyel di Parigi, alla Wigmore Hall di Londra e alla Philharmonie di Berlino, collaborazioni con direttori come Kent Nagano e Vladimir Jurowski, oltre a numerose registrazioni discografiche premiate, tra cui il Diapason d’Or per il Concerto Soirée di Nino Rota.

I biglietti per l’evento (intero €20, ridotto €15 per under 18 e over 65) sono disponibili presso il botteghino di Palazzo Discanno o online sul sito della Fondazione: www.fondazionealdociccolini.com.

Un’occasione unica per vivere la musica come esperienza profonda, in cui ogni nota diventa poesia e ogni silenzio emozione, nel segno della memoria e dell’eredità di Aldo Ciccolini.



