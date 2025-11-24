Antonio Decaro presidente della Regione Puglia: il commento di Elly Schlein

BARI – Il neoeletto presidente della Regione Puglia,, ha ricevuto questa sera gli auguri e i complimenti della segretaria nazionale del Partito Democratico,, intervenuta nel comitato elettorale dopo la vittoria.

“Caro Antonio, dice che parlerai dalle 17.30, ma la bella notizia è che parlerai per cinque anni da presidente della Regione”, ha dichiarato Schlein, sottolineando il significato politico del risultato ottenuto.

La leader del PD ha definito la vittoria di Decaro “un risultato straordinario di cui siamo orgogliosi a livello nazionale”, evidenziando come il Partito Democratico si confermi la prima forza politica in Puglia, con un distacco di circa 10 punti sul partito della premier.

Schlein ha inoltre ringraziato chi ha contribuito a raggiungere questo successo, ricordando che il partito non partiva da posizioni di vantaggio e che il risultato è frutto di un lavoro di squadra e di impegno sul territorio.

La vittoria di Decaro segna una nuova fase politica per la Puglia, con il Partito Democratico consolidato come forza principale nella regione e con la prospettiva di una legislatura quinquennale guidata da un presidente molto conosciuto e apprezzato sul territorio.