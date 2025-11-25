Lecce, Wladimiro Falcone entra nella storia: è il terzo giallorosso con più presenze in Serie A

LECCE – Wladimiro Falcone continua a scrivere pagine importanti nella storia recente del Lecce. Con le suecon la maglia giallorossa, il portiere romano è diventato ilnel massimo campionato.

Un traguardo prestigioso che lo colloca dietro soltanto a due icone del club: il primatista assoluto Guillermo Giacomazzi, che ha collezionato 196 presenze, e Luigi Piangerelli, fermo a 127 presenze.

Falcone, arrivato nel Salento dopo diverse esperienze tra giovanili e professionismo, ha costruito una carriera solida passando da Sampdoria, Cosenza, Lucchese, Gavorrano, Bassano, Livorno, Savona e Como, oltre ad aver militato nella Sampdoria Primavera e nel settore giovanile blucerchiato. I suoi inizi calcistici risalgono alla Vigor Perconti, club romano che lo ha lanciato nel calcio organizzato.

Nel campionato in corso Falcone ha già disputato 12 partite, confermandosi uno dei punti fermi della squadra. Il Lecce, dopo una partenza positiva e qualche difficoltà nella fase centrale della stagione, punta con decisione all’obiettivo salvezza. L’esperienza e la continuità del suo portiere rappresentano un fattore determinante per raggiungere questo traguardo.

Falcone si conferma così non solo un protagonista dell’attualità giallorossa, ma anche un calciatore ormai entrato nella storia del club.