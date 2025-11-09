ATP 250 Atene, Djokovic batte Musetti in finale: 4-6 6-3 7-5. Ma l’azzurro vola alle Finals di Torino

Si ferma in finale la corsa dial torneo, battuto in rimonta dacon il punteggio di. Nonostante la sconfitta, il tennista carrarino conquista comunque un traguardo storico: per la, parteciperà alle, grazie al forfait dello stesso Djokovic.

Il match è stato intenso e di alto livello. Nel primo set, Musetti ha imposto il suo ritmo con un servizio preciso e colpi profondi, chiudendo 6-4. Il serbo ha reagito nel secondo parziale, sfruttando la sua esperienza e il gioco di variazioni, in particolare con pallonetti e rovesci incrociati, imponendosi 6-3. Nel terzo set grande equilibrio fino al 5-5, poi Djokovic ha piazzato l’allungo decisivo con un rovescio vincente e solidi colpi da fondo campo, chiudendo il match 7-5.

In semifinale, Djokovic aveva superato il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-4, mentre Musetti aveva avuto la meglio sull’americano Sebastian Korda con il punteggio di 6-0 5-7 7-5, al termine di una battaglia di oltre due ore.

Nel torneo di doppio, la prima semifinale ha visto il successo del messicano Santiago Gonzalez e dell’olandese David Pel, vittoriosi 5-7 7-6 10-5 sui francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Nella seconda semifinale, il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler hanno superato 7-6 6-2 il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek.

Ora Musetti è atteso a Torino, dove da oggi al 16 novembre sfiderà i migliori otto tennisti del mondo per chiudere nel migliore dei modi la sua stagione.