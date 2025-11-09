Serie C, il Casarano travolto dal Cosenza: finisce 4-1 al “San Vito-Luigi Marulla”
FRANCESCO LOIACONO – Pesante sconfitta per il Casarano, battuto 4-1 dal Cosenza nella tredicesima giornata del girone C di Serie C. I calabresi dominano al “San Vito-Luigi Marulla” e lasciano poco spazio ai pugliesi, puniti da un autogol e dalle accelerazioni degli uomini di casa.
Nel primo tempo il Cosenza parte forte: al 3’ Ricciardi sfiora il vantaggio, mentre al 12’ Chiricò risponde per il Casarano. Al 35’ Ricciardi colpisce l’incrocio dei pali, preludio al gol che arriva al 45’: su un cross di Florenzi, D’Alena devia sfortunatamente nella propria porta, portando avanti i calabresi.
Nella ripresa il Cosenza raddoppia subito al 5’ con Ricciardi, autore di un preciso sinistro. Il Casarano prova a reagire e accorcia le distanze al 18’ con Chiricò, che segna di destro. I pugliesi sprecano con Zanaboni al 32’, ma nel finale il Cosenza dilaga: al 42’ Cannavò firma il 3-1 con una girata mancina e al 92’ Achour chiude i conti con il 4-1 definitivo.
Con questa sconfitta, il Casarano resta sesto in classifica con 18 punti, insieme alla Casertana. Il Cosenza sale invece al terzo posto con 23 punti, a pari merito con il Benevento.
Nel prossimo turno, sabato 15 novembre alle 14.30, il Casarano tornerà in campo al “Capozza” per affrontare il Catania.