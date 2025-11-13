ATP Finals di Torino: vittorie per Auger-Aliassime e per le coppie Salisbury/Skupski e Arevalo/Pavic
FRANCESCO LOIACONO – Giornata intensa alle ATP Finals di Torino, con match combattuti sia nel singolare che nel doppio.
Nel torneo di singolare, il canadese Felix Auger-Aliassime ha superato l’americano Ben Shelton con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-5.
Shelton ha iniziato con un servizio molto preciso, aggiudicandosi il primo set. Nel secondo, l’equilibrio si è mantenuto fino al tie-break, dove Auger-Aliassime ha trovato la chiave del match grazie a ottimi pallonetti e colpi di fino. Nel terzo set, il canadese ha preso il controllo con il suo rovescio incisivo e la profondità dei colpi da fondo campo, conquistando così la vittoria.
Nel doppio, i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski si sono imposti 7-6, 3-6, 10-7 contro il finlandese Harri Heliovaara e il connazionale Henry Patten.
Successo anche per la coppia formata dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo, che hanno battuto gli americani Christian Harrison ed Evan King con il punteggio di 7-6, 6-7, 13-11, al termine di un match equilibratissimo e deciso soltanto al super tie-break.