Serie A, il Lecce ritrova Pierret: il francese torna a disposizione dopo l’infortunio

FRANCESCO LOIACONO - Buone notizie per il Lecce e per Eusebio Di Francesco:è tornato disponibile dopo lo stop per infortunio.

Il centrocampista francese, classe 2000, aveva riportato uno stiramento alla gamba destra nel match contro il Napoli al “Via del Mare”, valido per la nona giornata di andata, e aveva saltato le successive sfide contro Fiorentina (al “Franchi”) e Verona (in casa).

Pierret — arrivato in giallorosso dopo le esperienze con Quevilly Rouen, FC Dinamo, US Boulogne, OGC Nizza, Nizza Under 19 ed Escola Under 19 — potrebbe tornare in campo domenica 23 novembre nella delicata trasferta contro la Lazio all’Olimpico, in programma alle ore 18 per la dodicesima giornata di Serie A.

Sarà Di Francesco a decidere se schierarlo dal primo minuto oppure inserirlo a gara in corso, per gestire il suo rientro graduale dopo lo stop.

L’obiettivo del Lecce resta quello di conquistare una tranquilla salvezza, valorizzando il contributo dei suoi giovani talenti, tra cui proprio il centrocampista francese.