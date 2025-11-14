ATP Finals Torino: Musetti eliminato, Bolelli-Vavassori sconfitti nel doppio

FRANCESCO LOIACONO – Nelle ATP Finals di Torino,è stato eliminato dal singolare dopo la sconfitta percontro lo spagnolo. Nel primo set, Alcaraz ha imposto il proprio gioco grazie a un servizio molto preciso. Nel secondo set, l’equilibrio si è mantenuto fino all’1-1, poi lo spagnolo ha preso il largo con il rovescio e colpi veloci da fondo campo, conquistando la vittoria e la qualificazione per le

Per problemi fisici e motivi familiari, Musetti non parteciperà alla Coppa Davis con l’Italia a Bologna.

Nelle altre partite del singolare, l’australiano Alex De Minaur ha superato l’americano Taylor Fritz per 7-6 6-3.

Nel doppio, la coppia italiana Simone Bolelli e Andrea Vavassori è stata sconfitta 7-6 4-6 13-11 dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz. Vittoria anche per i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, che hanno battuto 6-3 7-5 lo spagnolo Marcelo Granollers e l’argentino Horacio Zeballos.