Serie A, Lecce: Konan N’Dri finora segna solo da subentrante

FRANCESCO LOIACONO - L’attaccante ivorianodelha realizzato finorain questo campionato di Serie A. Il primo è arrivato nellaal Gewiss Stadium nella terza giornata di andata, mentre il secondo è stato segnato nellaal Blu Energy Stadium, nell’ottava giornata.

Fino ad ora, N’Dri è sempre partito dalla panchina, entrando nel secondo tempo in tutte le gare in cui ha giocato. Ha sostituito Camarda contro il Genoa, Morente contro il Milan e il Sassuolo, Sala contro l’Atalanta, Helgason a Udine e Banda contro il Napoli. In alcune partite, come quelle contro Bologna, Parma, Fiorentina e Verona, è rimasto in panchina senza entrare.

N’Dri ha vestito in precedenza le maglie di OH Leuven, KAS Eupen e ASPIRE FD. Anche nella prossima partita del Lecce, in programma domenica 23 novembre alle 18 contro la Lazio all’Olimpico, l’attaccante dovrebbe partire dalla panchina ed entrare eventualmente nel secondo tempo.

Il Lecce continua a puntare a raggiungere la salvezza in questa stagione di Serie A.