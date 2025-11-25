Bari celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: un fitto calendario di iniziative fino al 28 novembre

BARI – Proseguono a Bari le iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale in occasione della, con un programma di eventi che si articolerà fino a venerdì 28 novembre.

Tra gli appuntamenti principali, mercoledì 26 novembre, nell’auditorium Ianni del Comando della Polizia Locale (via Aquilino, Japigia), dalle ore 9 alle 13, si terrà una giornata di studio sul Codice Rosso, dal titolo “Atti persecutori: indagini, condotte e strumenti di difesa per le vittime. Il ruolo delle associazioni e dei servizi sociali”.

L’incontro, rivolto a operatori della Polizia Locale, dei Servizi Sociali e delle Forze dell’Ordine, sarà aperto dai saluti del sindaco Vito Leccese, dell’assessora alla Vivibilità Urbana e Protezione Civile Carla Palone e dell’assessora alla Polizia Locale di Monopoli Antonella Fiume.

Tra i relatori: il comandante della Polizia Locale di Monopoli Saverio Petroni, la presidente del Municipio IV Maria Chiara Addabbo, l’avvocata Olga Diasparro e Fabiana Perosce, coordinatrice del Centro Antiviolenza del Comune di Bari. Presente anche Giuseppe Gatti, procuratore aggiunto di Bari. La giornata sarà moderata dal comandante della Polizia Locale di Bari, Michele Palumbo, e aperta dall’introduzione musicale dell’Ensemble del Corpo di Polizia Locale. L’incontro vedrà inoltre la partecipazione di studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

Giovedì 27 novembre, alle ore 18, presso il Centro Multimediale Giovanni Paolo II (via Marche 1), il Centro Antiviolenza del Comune di Bari propone l’evento “Le parole che proteggono”, con la proiezione del video omonimo di Gino Altamura, seguita dal documentario “Le spose di BB”, a cura dell’associazione Io ci provo e per la regia di Paola Leone.

Venerdì 28 novembre, alle ore 10, al Centro Polifunzionale Casa delle Culture (via Barisano da Trani), sarà proiettato il docufilm “Santa Subito”, diretto da Alessandro Piva, che racconta il femminicidio di Santa Scorese, uccisa a 23 anni. A seguire, dibattito con la testimonianza della sorella, Rosa Maria Scorese, socia dell’associazione GIRAFFA.

Nell’ambito dell’edizione 2025 di “Generare culture nonviolente”, promossa dall’assessorato al Welfare in collaborazione con i Centri Servizi per le Famiglie, da inizio novembre sono stati organizzati numerosi laboratori, incontri, proiezioni e dibattiti in tutti i quartieri cittadini.

Tra le attività in programma nei prossimi giorni:

30 novembre, piazza Umberto: “Un Fiore Rosso contro la violenza, per i diritti delle donne”, laboratorio creativo aperto a tutti (ore 10-13).

26 novembre, Centro Servizi per le Famiglie San Nicola: “Parole che contano: rompere stereotipi, creare cambiamento”, percorso creativo per minori (ore 16-18).

28 novembre, Centro Servizi per le Famiglie San Nicola: “Riflettersi: ridefinire l’autoimmagine femminile attraverso i media”, percorso riflessivo sulla rappresentazione femminile nei media (ore 17-19).





L’Amministrazione comunale sottolinea come tali iniziative siano fondamentali per promuovere consapevolezza, prevenzione e cultura del rispetto, coinvolgendo cittadini, studenti e operatori dei servizi, con l’obiettivo di contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.