Bari celebra le sue eccellenze sportive: premiati 90 atleti e 15 associazioni al Palazzo della Città

BARI - Si è svolta oggi, nella cornice del Palazzo della Città, la cerimonia di premiazione dedicata alle: atleti e associazioni che nel corso del 2025 si sono distinti conquistando traguardi e riconoscimenti in competizioni nazionali e internazionali.

All’iniziativa hanno partecipato il sindaco Vito Leccese, il presidente del Coni Angelo Giliberto, il consigliere delegato allo Sport Lorenzo Leonetti, la consigliera Giovanna Salemmi, l’artista Alberto Cramarossa, i presidenti di oltre 15 associazioni sportive e 90 atleti, tra cui 5 paralimpici, protagonisti di un anno ricco di successi nelle discipline più diverse: lotta, judo, karate, calcio, tennis, nuoto, canoa, canottaggio, boxe thailandese, taekwondo e atletica.

Il premio “Il valore di essere”: quando sport e poesia si incontrano

A rendere speciale la giornata è stata la consegna del riconoscimento artistico ideato da Alberto Cramarossa, un’opera che unisce sport, poesia e sostenibilità.

Il trofeo, intitolato “Il valore di essere”, è realizzato in legno naturale, senza plastica né trattamenti invasivi, pensato come un oggetto simbolico che celebri non solo la vittoria sportiva ma la storia personale degli atleti: impegno, sacrificio, dedizione, crescita.

Al centro, la frase incisa:

“Lo sport è un ponte tra ciò che siamo e ciò che possiamo diventare.”

Un messaggio che interpreta lo sport come spazio di trasformazione, dove il talento incontra il coraggio e ogni sfida diventa opportunità.

Le parole delle istituzioni

Vito Leccese, sindaco di Bari, ha sottolineato il ruolo educativo dello sport:

“Lo sport è uno straordinario strumento di coesione sociale, riconosciuto finalmente anche a livello costituzionale. Dietro ogni successo – e anche dietro ogni sconfitta – ci sono storie di sacrificio: degli atleti e delle loro famiglie. Bari ospiterà la fiamma olimpica il 31 dicembre: sarà un’occasione per celebrare questi valori e i tanti sportivi che rendono grande la nostra comunità”.

Il consigliere allo Sport Lorenzo Leonetti ha aggiunto:

“Gli atleti premiati oggi portano i colori di Bari in Italia e in Europa. Questi risultati arricchiscono non solo le loro carriere ma l’intera città. Continueremo a sostenere una cultura sportiva basata su merito, partecipazione e crescita collettiva”.

L’artista Alberto Cramarossa ha spiegato il senso del suo lavoro:

“La poesia non è un’isola per pochi, ma una lingua universale che può vivere ovunque, anche nello sport. Quando sport e autenticità si incontrano, là c’è già poesia. Questo premio è il modo più naturale per farle dialogare”.

Bari, una città che cresce anche attraverso lo sport

La cerimonia di oggi ha voluto riconoscere pubblicamente l’impegno di atleti, tecnici, famiglie e associazioni che ogni giorno contribuiscono a costruire una comunità più forte, sana e unita. Un tributo al talento, alla resilienza e allo spirito sportivo che rendono Bari protagonista non solo nello sport, ma anche nei valori che esso rappresenta.