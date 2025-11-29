Conversano e Varash (Ucraina) firmano un Memorandum d’Intesa: nasce una collaborazione decennale tra le due comunità

CONVERSANO - Nel corso di una cerimonia ufficiale, il Sindaco di Conversanoe il Presidente del Consiglio Comunale della città ucraina di, hanno firmato unche segna l’avvio di una collaborazione istituzionale, sociale e culturale tra le due comunità.

L’accordo, dalla durata di dieci anni, nasce con l’obiettivo di consolidare i rapporti di amicizia e di fraternità già sviluppati negli ultimi anni, offrendo loro un riconoscimento giuridico e un quadro stabile di riferimento.

Il Memorandum si propone di promuovere pace, solidarietà e sviluppo reciproco, con particolare attenzione al sostegno della comunità di Varash, profondamente segnata dagli effetti dell’invasione russa. La cooperazione includerà progetti di carattere sociale, iniziative culturali, scambi istituzionali e attività che favoriscano inclusione, resilienza e ricostruzione.

Con questa firma, Conversano rinnova il suo impegno nel sostenere le popolazioni colpite dalla guerra e rafforza il proprio ruolo sul piano della diplomazia delle città, promuovendo valori di dialogo e cooperazione internazionale.