Bari, chiude dopo 9 anni il Dexter Art Bistrot: il locale cult di Poggiofranco abbasserà le saracinesche a Capodanno

BARI – Dopo oltre nove anni di attività, il, punto di riferimento per la vita culturale di Bari nel quartiere Poggiofranco, chiuderà definitivamente il 31 dicembre. L’annuncio della chiusura è stato dato con un post sui social dal titolare, che riflette sul percorso del locale: “Tutto quello che inizia ha una fine, inevitabilmente. Nulla è eterno. Certo, è lapalissiano. Ma quando ho aperto il Dexter, poco più di nove anni fa, non pensavo minimamente al fatto che dovesse esserci una fine. Eppure quel momento è arrivato”.

In questi anni il Dexter non è stato solo un bistrot, ma un vero e proprio contenitore culturale. Il locale ha ospitato oltre 1.700 concerti, mostre d’arte, presentazioni di libri e dischi, saggi di scuole di musica e teatro, serate di stand up comedy, live painting, poesia e letteratura. “Tutto questo ha fatto diventare il Dexter, più che un bistrot, un luogo dove le persone potevano gustare la loro cena immerse nella musica e nell’arte”, si legge nel post.

Antonio Lorusso, arrivato a 65 anni, ha spiegato che la decisione di chiudere arriva con soddisfazione per il cammino fatto insieme a clienti, personale, fornitori e musicisti: “Sì, è il momento di salutare, sicuramente con il cuore gonfio di commozione ma anche, e soprattutto, con tanta serenità, sperando che il Dexter rimanga nel cuore di chi lo ha frequentato, apprezzato, amato”.

Il 31 dicembre segnerà quindi la fine di un pezzo importante della scena culturale barese, lasciando un ricordo indelebile di musica, arte e convivialità nel quartiere Poggiofranco.