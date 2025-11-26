Bisceglie, Centri estivi e servizi socioeducativi: pubblicato l’avviso per i contributi



Si può presentare domanda dal 27 novembre all’11 dicembre sulla piattaforma online del Comune





BISCEGLIE (BT) - Il Comune di Bisceglie ha pubblicato l’Avviso per l’erogazione dei rimborsi relativi alla frequenza dei centri estivi, dei servizi socioeducativi e dei centri con funzione educativa e ricreativa frequentati tra il 1° giugno e il 31 ottobre 2025 dai minori residenti nel Comune di Bisceglie al momento della pubblicazione dell’Avviso. L’iniziativa, finanziata con risorse del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, conferma l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere le famiglie e nel favorire percorsi di socialità, crescita e inclusione.





Il contributo è rivolto ai nuclei familiari con figli di età compresa tra i 3 e i 17 anni, in possesso di un’attestazione ISEE Minorenni pari o inferiore a 18.000 euro. Il rimborso, fino a un massimo di 300 euro per ciascun minore, potrà essere richiesto per spese comprovate tramite ricevute relative alle attività effettivamente svolte nel periodo indicato.





Per garantire equità nella distribuzione delle risorse qualora l’importo complessivo delle domande ammissibili superi il finanziamento disponibile, il contributo sarà riparametrato in misura proporzionale per ciascuna istanza.





Le domande potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito del Comune di Bisceglie, nella sezione "Avvisi" o collegandosi al link serviziadomanda.comune.bisceglie.bt.it/bisceglie e compilando i relativi moduli a partire dalle ore 10:00 del 27 novembre. La procedura si chiuderà alle ore 23:59 dell’11 dicembre 2025. Per ogni minore è necessario compilare una domanda separata allegando la documentazione richiesta.





Si ricorda che il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche riferite alla stessa tipologia di servizio.





L’avviso completo, con requisiti, modalità e modulistica, è consultabile sul sito del Comune di Bisceglie al link www.comune.bisceglie.bt.it , nella sezione Avvisi.





Per informazioni in merito all’Avviso è possibile contattare lo Sportello del Segretariato Sociale ubicato presso gli Uffici del Servizio Sociale siti in Via Prof. Mauro Terlizzi n. 20 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00 o al numero telefonico 0803950297.