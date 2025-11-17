Bari, cittadini in azione a piazza Umberto I: raccolti 68 kg di rifiuti e oltre 3.000 mozziconi

BARI - Una mattinata all’insegna della cura condivisa e della cittadinanza attiva nel cuore di Bari., nell’ambito del programma Piazza Idea – Liberi spazi di cittadinanza, i volontari dihanno organizzato un grande clean up aperto a cittadini, famiglie e bambini in, uno degli spazi più frequentati e simbolici della città.

“Piazza Idea” è il progetto promosso dall’Amministrazione comunale per valorizzare e animare piazza Umberto I e piazza Cesare Battisti attraverso attività gratuite e partecipate, pensate per favorire socialità e aggregazione.

A partire dalle 10.30, volontari e partecipanti si sono messi all’opera con guanti, pinze e sacchi, trasformando la piazza in un vero laboratorio di cura urbana. La presenza del sindaco, della presidente di Municipio, di diversi assessori e di numerose associazioni ha dato ulteriore significato a un’iniziativa che ha saputo unire istituzioni e comunità.

Il bilancio dell’intervento racconta l’impegno collettivo: 65 kg di rifiuti indifferenziati, 3 kg di vetro e oltre 3.000 mozziconi di sigaretta raccolti, con particolare attenzione alle aree di maggior passaggio e ai punti più sensibili della piazza.

Un momento speciale è stato dedicato ai più piccoli, coinvolti in attività di cura e premiati con un biglietto numerato per partecipare alla tradizionale lotteria finale. L’estrazione, affidata al sindaco, è stata accolta con entusiasmo tra risate e attese, fino all’assegnazione dei cinque palloni messi in palio.

L’appuntamento rientra nel calendario di Retake Bari, movimento di cittadini volontari impegnati nella tutela dei beni comuni e nella diffusione di comportamenti sostenibili, con l'obiettivo di rendere la città più vivibile e accogliente.

«Piazza Umberto I è una piazza viva, attraversata ogni giorno da centinaia di persone. Restituirle decoro non è solo una questione estetica, ma un modo per ricordare che la città è di tutti. Domenica abbiamo visto bambini, famiglie e volontari prendersene cura, fianco a fianco: è questo il senso delle nostre iniziative, una rivoluzione gentile capace di includere tutti nella rigenerazione di Bari», spiega Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.