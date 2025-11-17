La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 illumina la Puglia: 18 comuni coinvolti dal 29 dicembre al 1° gennaio

MILANO – La Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà ladal, toccando, in un percorso che unisce territorio, cultura e comunità.

L’annuncio arriva dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario ufficiale del Viaggio della Fiamma. Un cammino simbolico che attraverserà l’Italia esaltando lo spirito olimpico e accompagnato dai Presenting Partner Coca-Cola ed Eni, protagonisti di eventi e iniziative speciali lungo tutte le tappe.

Il percorso in Puglia

Dopo il passaggio in Basilicata, la Fiamma entrerà in Puglia lunedì 29 dicembre toccando:

Altamura, Gioia del Colle, Massafra, Crispiano e Taranto (Piazza Archita).

Il 30 dicembre il viaggio proseguirà nel Salento con tappe a:

Nardò, Gallipoli, Presicce-Acquarica, Maglie, Otranto e Lecce (Piazza Angelo Rizzo).

Il 31 dicembre, direzione Nord:

Brindisi, Ostuni, Monopoli, Polignano a Mare e arrivo a Bari (Largo Giannella), dove si terrà la grande city celebration di San Silvestro.

Il 1° gennaio, la Fiamma ripartirà da Bari verso:

Trani, Barletta, Foggia, per poi lasciare la regione diretta in Molise verso Campobasso.

Eventi, celebrazioni e testimonial

Ogni giornata si concluderà con l’accensione del braciere, momento centrale delle celebrazioni nelle città ospitanti. Musica, spettacoli, performance artistiche e attività con le comunità locali accompagneranno le tappe pugliesi.

A raccontare il passaggio della Fiamma sui social sarà il comico pugliese Gerry Cassano, presente anche sul palco di Bari per la festa del 31 dicembre.

Il significato della Fiamma

Simbolo di unità, pace e fratellanza, la Fiamma Olimpica porta con sé i valori cardine del movimento olimpico: Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra. Il percorso rende inoltre omaggio al patrimonio storico e culturale italiano, attraversando numerosi luoghi iconici e siti UNESCO.

Il Viaggio della Fiamma: i numeri

63 giorni di viaggio

60 tappe in Italia

12.000 km

Tutte le 110 province italiane coinvolte





Dopo l’accensione a Olimpia il 26 novembre 2025, la Fiamma arriverà a Roma il 4 dicembre e comincerà il suo viaggio italiano il 6 dicembre. Sarà a Napoli per Natale, a Bari per Capodanno e, dopo esattamente 70 anni dalla storica Cerimonia d’Apertura del 1956, tornerà a Cortina d’Ampezzo il 26 gennaio 2026. Concluderà poi il suo percorso a Milano, entrando allo Stadio San Siro il 6 febbraio 2026, giorno della Cerimonia d’Apertura dei Giochi.