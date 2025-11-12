Bari Costa Sud, approvata la realizzazione di una dorsale elettrica nel Lotto 2 del Parco costiero Torre Quetta

– La giunta comunale, su proposta del sindaco, ha approvato la delibera per laall’interno del, nell’ambito del programma, finanziato con fondi del

L’intervento, del valore complessivo di 400.000 euro oltre IVA, è finalizzato a migliorare la fornitura di energia elettrica nel quadrante urbano a nord-ovest del parco e a potenziare il sistema di irrigazione delle aree verdi.

Durante le fasi di esecuzione dei lavori del Lotto 2, Enel ha segnalato al Comune la necessità di costruire una nuova dorsale elettrica che si sviluppi longitudinalmente lungo l’area di progetto, attraversandola in parte, per integrare e rendere più efficiente il sistema di alimentazione.

Questa nuova infrastruttura servirà non solo il Lotto 2, ma anche i futuri lotti del Parco Costa Sud, contribuendo, in una logica di ottimizzazione della rete elettrica cittadina, a migliorare la distribuzione dell’energia nell’intero quadrante urbano nord-occidentale.

Poiché la necessità non era stata prevista nelle fasi istruttorie del progetto originario, il Comune ha deciso di intervenire con un correttivo tecnico volto a garantire l’integrazione delle reti e la tutela del verde pubblico esistente nelle aree interessate.

Le somme necessarie, pari a 400.000 euro, sono state individuate nell’ambito degli interventi di manutenzione non ordinaria e non programmata del verde urbano comunale, già previsti nel POT 2025/2027 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 29 luglio 2025) e finanziati con avanzo di amministrazione 2024.

La nuova dorsale elettrica sarà realizzata contestualmente ai lavori del Lotto 2, evitando così interventi successivi che potrebbero danneggiare il sistema del verde pubblico in corso di completamento.